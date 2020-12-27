شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ورأس المال يفقد 5.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2938 نقطة.