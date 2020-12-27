شكرا لقرائتكم خبر عن 11سهماً تصعد ببورصة مسقط بجلسة الأحد على رأسها "جلفار للهندسة والمقاولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.43% رابحاً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3615.180 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 487.4 ألف ريال عبر تنفيذ 251 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفع 11 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.29%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.22%، فيما تراجع سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" وحيداً بنسبة 1.16%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 121.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوف مسقط للأوراق المالية، شركة محاجر الدقم، ادراج أسهم الشركة في السوق الثالثة برأسمال قدره مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل، أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، قد أصدرت أمراً تغييرياً لتمديد فترة عقد قراءة عدادات الكهرباء بالمنطقة التشغيلية الثالثة (ولاية السيب)، وذلك لمدة سنة من تاريخ 1 يناير 2021، وذلك وفقاً للإخطار الرسمي المستلم من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وتبلغ قيمة الأعمال الخاضعة للتمديد في العقد (وفقاً لأمر التمديد الصادر من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء) مبلغاً وقدره 636.2 ألف ريال عماني، وتتوقع الشركة أن تحصل على أرباح معقولة من تنفيذه.