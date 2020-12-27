شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد.. توقف حركة السوق بسبب الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيه. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 817 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب في مصر.أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700 جنيه. عيار 21 سجل 817 جنيها. عيار 24 سجل 934 جنيها. الجنيه الذهب 6512 جنيها. أونصة الذهب 1866 دولارًا.

مع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وهنا يطلب الأفراد نصائح لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب فى ظل ارتفاع سعر الذهب هذا العام في مصر بنسبة وصلت إلى 23%.

شراء ذهب بسعر أقل يتطلب أولا تحديد نوع العيار من أجل تحديد سعر المصنعية، وهنا يمكن شراء الذهب عيار 18 لأنه يقل تقريبا 120 جنيها عند المقارنة بسعر الذهب عيار 21 وكذلك أشكاله كثيرة جدا يمكن اختيار هدية مناسبة.

ومن أبرز نصائح للمستهلكين عند الشراء هو اختيار الذهب الذى تم طرحه مؤخرا بالسوق وهو عبارة عن اطقم ذهبية ذات أوزان خفيفة وتشمل سعر المصنعية وكافة الرسوم الاخري، وهذا يجعل سعر الذهب أقل وعليك الشراء من عيار 18 لأنه الأقل وذات الأشكال الأكثر تميزا.

كما يمكن اختيار الذهب للهدايا من الأوزان الخفيفة، حيث طرح السوق أوزان ذهبية أقل تبدأ من 750 مل إلي 2.5 جرام وتصلح كهدايا وتشمل سعر المصنعية والضريبة وغيرها من الرسوم.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع أعداد البشر يزيد الطلب عليه والتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.