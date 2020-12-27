شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع 0.59% بجلسة بداية الأسبوع.. ورأس المال يخسر 3.9مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 29.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5095.945 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 730.648 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 64.1 مليون سهم، بقيمة 301.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1065 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 6.48%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.63%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخزنة للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الأحد، وتم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، وتم مناقشة التشكلية الجديدة للمجلس، والمؤلفة من 7 أعضاء، وتم تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد سعيد الخروصي نائباً للرئيس، كما تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتضم كوبير راي رئيساً للجنة، ومحمد سالم آل علي ونوير المنصوري أعضاء باللجنة، وتم مناقشة أمور إدارية متعلقة بأعمال الشركة.