تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 27-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 27-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث استقر سجل 1 دولار أمريكى عند نحو 3.75 ريال سعودى، فى تباين سعر "اليورو" ليسجل 1 يورو = 4.61 ريال سعودي، و1 ريال سعودى = 0.22 يورو، مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى، و1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل.

وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)