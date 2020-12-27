تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 27-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 27-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث استقر سجل 1 دولار أمريكى عند نحو 3.75 ريال سعودى، فى تباين سعر "اليورو" ليسجل 1 يورو = 4.61 ريال سعودي، و1 ريال سعودى = 0.22 يورو، مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى، و1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، وبعض رجال الأعمال السودانيين، المنعقدة بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل.
وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين، فى التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة، من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء «بورتو سودان» نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.61 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
جنيه إسترلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 5.02 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 5.10 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.91 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.85 ريال سعودي .
1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.58 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.15 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
جنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 14.72 جنيه سودانى.
دينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 35.22 دينار جزائرى.
دينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.957 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.
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