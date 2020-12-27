شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% خاسراً 16.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6069.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسراً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4534.10 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4612.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 135.6 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5019 صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع النفط والغاز الاستهلاكية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.05%.

وجاء سهم شركة ياكو الطبية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.50%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.32%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.96% يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 8.68%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة أسس القابضة، بيع شركة تابعة حق انتفاع قسيمة مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 1.3 مليون دينار كويتي، وتم الانتهاء من إتمام الصفقة والتنازل عن حق الانتفاع المملوك سابقاً للشركة، منوهة إلى أن هذا البيع سيؤدي إلى زيادة بند الموجودات المتداولة بمبلغ 1.3 مليون دينار كويتي، وانخفاض بند موجودات غير متداولة متحفز بها للبيع بمبلغ 200 ألف دينار كويتي، وتقييد ربح خلال فترة الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر بمبلغ 1000 ألف دينار كويتي.

فيما أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، توقيعها مع شركة Volaris المكسيكية الاتفاقيتين التاليتين عن طريق الفوز بمناقصات طرحتها الشركة؛ الأولى عقد تأجير طائرتين جديدتين من سجل طلبات شركة ألافكو من طراز أيرباص A320neo، وسيتم تسليم الطائرتين في الربع الرابع من عام 2022، والثانية عقد شراء وإعادة تأجير 4 طائرات جديدة من طراز أيرباص A320neo، حيث تم تسليم طائرة واحدة، وسيتم استلاك الثلاث طائرات المتبقية خلال عام 2021.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وتمت الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2021، والموافقة السنوية على السياسات والإجراءات.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة الكويت، تعطل البورصة أعمالها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 يناير، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية لعام 2021، ويستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 يناير.