شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 27-12-2020، استقرار كما كانت أسعاره أمس السبت، حيث استقر سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 226.79 ريال سعودى.
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة السعودى، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكّنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة بحسب صيحفة الرياض.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ولتحديد امتداد حقل الريش، قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
سعر الذهب "عيار 24"
226.79 ريال بما يعادل 60.44$
سعر الذهب "عيار 22"
207.90 ريال بما يعادل 55.40$
سعر الذهب "عيار 21 "
198.45 ريال بما يعادل 52.89$
سعر الذهب "عيار 18"
170.10 ريال بما يعادل 45.33$
سعر الذهب "عيار 14"
132.30 ريال بما يعادل 35.26$
سعر الذهب "عيار 12"
113.40 ريال بما يعادل 30.22$
سعر أوقية الذهب
7,053 ريال بما يعادل 1,880$
سعر جنيه الذهب
1,588 ريال بما يعادل 423.09$
سعر كيلو الذهب
226,794 ريال بما يعادل 60,441$
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