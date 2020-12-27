شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.46% بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 14سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2515.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 119 مليون سهم محققة ما قيمته 103.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1899 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 7.60%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.87%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 40.9 مليون ورقة بقيمة 25.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.21%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الماضي، وتمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتمت دراسة ومناقشة آخر المستجدات فيما يخص فرص الاستثمار المتاحة، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي باتخاد الإجراءات اللازمة لإتمام دراسة عملية الاستحواذ على الفرصة الاستثمارية المنتقاة بما فيه مصلحة الشركة والمساهمين على حد سواء.

وفي سياق آخر قالت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، إنه تم تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح شركة غلفا للاستثمارات العامة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، موعداً لاتخاذ مجلس إدارة الشركة، قرارات بالتمرير فيما يتعلق بأعمال الشركة.

فيما أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة إعادة تشكيل المناصب داخل مجلس إدارة الشركة.

بينما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة آسيت مانيجمنت، المملكة المتحدة (روبوك)، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا، منوهة إلى أن شركة روبوك، تدير أصول بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار جنيه استرليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربع.