شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10595 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12818 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4084 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2939 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1058 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ شركة العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، رواد السياحة، بنك التعمير والإسكان.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، مليون سهم، 23.7 ألف سهم، 2735 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 87.6 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 140 ألف سهم، 403سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 2.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 66 سهم، 12 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 25 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة عامر القابضة، 2208 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 90.1 ألف سهم.

فيما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي، 750 ألف سهم بسعر 8.98 جنيه بقيمة إجمالية 6.74 مليون جنيه، لترتفع حصتها من 9.325% إلى 11.2%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مستشفي كليوباترا، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب (شركة ألاميدا) في مصر، واندماج تشغيل المستفيات والمراكز الطبية، والتي تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر منها مستشفى السلام الدولي في المعادي، ودار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، والسلام الدولي في القطامية، متوقعة إتمام الصفقة وبدء عملية التشغيل في النصف الأول من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناءً على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل، وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية، وتعتزم الشركة سداد ثمن الصفقة على طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، ويتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادرة رأسمال كليوباترا.

وأشارت الشركة، إلى أنه من المقرر عند إتمام الصفقة، أن يصبح فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباترا مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، توقيع عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه، وبعد إتمام الصفقة ستنخفض حصتها في شركة توتال إيجيبت من 7.98% إلى 6.38%.

فيما أعلنت شركة إم بي للهندسة، انتهاء المفاوضات بشكل إيجابي، وأنها ستبدأ في إعداد عرض الاستحواذ للتقدم به لمجلس الإدارة للاعتماد، وأيضاً الشركة محل الاستحواذ لديها 12% حصة سوقية في المجال، الذي تعمل به مما يجعل عملية الاستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة أكثر من 700 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، تلقيها اخطاراً من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، يفيد بتلقيها عرض شراء من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق بسعر 5.32 جنيه للسهم، منوهة إلى أن شركة القاهرة تمتلك 2.1 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال الإسكندرية الوطنية.

بينما أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الماضي، وتمت الموافقة على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن الطبية للأدوية (MUP)، بنسبة ملكية لشركة إيبيكو البالغة 10% من رأسمالها، وذلك تمهيداً لتحقيق أهداف مستقبلية، وذلك بواقع 41 جنيهاً للسهم (10 جنيهات قيمة اسمية و31 جنيهاً علاوة إصدار، بدون مصاريف إصدار)، على أن تكون القيمة الإجمالية حوالي 74.8 مليون جنيه.