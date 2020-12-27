شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الموانئ المصدرة للمنتجات المصرية بـ408ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر تصديرا للسلع والمنتجات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات التي خرجت من الميناء نحو 408 مليون و117 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 597 مليون و450 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2019.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن ميناء السويس جاء في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت نحو 451 مليون و109 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 411 مليون و636 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 39 مليون و473 ألف دولار، بالإضافة إلى ميناء الدخيلة بقيمة 179 مليون و333 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 143 مليون و899 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 35 مليون و434 ألف دولار، ثم ميناء دمياط وبلغت قيمة الصادرات الخارجة منه 127 مليون و946 ألف دولار، مقابل 169 مليون و725 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وفي نفس السياق، بلغت الصادرات من المطارات نحو 663 مليون و921 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 550 مليون و551 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 113 مليون و370 ألف دولار.

وبلغت إجمالي الصادرات الوطنية نحو 2 مليار و327 مليون و506 ألف دولار، في شهر سبتمبر الماضي، موزعة بين مجموعة من بنود الصادرات، وتشمل "الوقود، القطن الخام، المواد الخام، السلع نصف المصنعة، السلع تامة الصنع، الطاقة الكهربائية".