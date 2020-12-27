شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت بين 700-750 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27-12-2020، استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أسعار الحديد سجلت اليوم 10600- 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار الزينى إلى أن السوق المحلى تأثر خلال العام الحالى بعدة عوامل أهمها أزمة كورونا حيث توقفت الحياة خلال منتصف العام وأيضا قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة للبناء في المحافظات وهو ما تسبب في زيادة المخزون المحلى من الأسمنت والحديد.

وأكد الزيني أن السوق قد يشهد طفرة مع إعلان الحكومة اشتراطات البناء الجديدة بما يدفع عجلة البناء في المحافظات وهو ما قد يعوض الفترة الماضية التي توقفت فيها حركة البناء فى المحافظات.