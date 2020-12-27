الإسكان تقرر مد فترة حجز وحدات متوسطي ومنخفضي الدخل حتى الخميس المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غداً الإثنين 28 ديسمبر، هو آخر فرصة لشراء كراسات الشروط، وسداد المقدمات، لحجز وحدات متوسطي الدخل، والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بينما تقرر مد فترة رفع المستندات لوحدات منخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، على الموقع الإلكتروني، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز من رفع مستنداتهم.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق فتح باب حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل فى 12 مدينة جديدة، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، ولمتوسطى الدخل فى 11 مدينة جديدة، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار، أن يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.