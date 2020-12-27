سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار الأمريكى في بداية تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.6531 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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