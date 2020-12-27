انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 27-12-2020 .. ويسجل 19.03 جنيه بالأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 27-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه للشراء، و19.22جنيه للبيع.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن واردات القمح كانت على رأس قائمة التراجع، حيث بلغت قيمتها نحو 282 مليونا و720 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 337 مليون و957 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 55 مليونا و237 ألف دولار، كما تراجعت الواردات المصرية من البرقوق وبلغت 3 ملايين و169 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و461 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ مليون و292 ألف دولار.

وحققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 6.39 مليار دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.08 جنيه للشراء.