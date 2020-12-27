شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تقدم تجارب مستخدم جديدة ومبتكرة عبر تطبيقات وألعاب متجر تطبيقات هواوي AppGallery احتفالاً بعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن احتفالها بالعام الجديد بشكل مختلف وجديد مع المستخدمين من خلال تسليط الضوء على أهم التطبيقات واستكشافها لبداية عام جديد، ولعل أهم هذه التطبيقات والألعاب هم تطبيق MAF Carrefour، وتطبيق Noon، وتطبيق Anghami، ولعبة Mobile Legends: Bang Bang. وجرصت هواواي على توفير عدد كبير من التطبيقات والخدمات عبر منصة تطبيقاتها HUAWEI AppGallery من خلال إضافة التطبيقات العالمية والمحلية على حد سواء لتقدم أفضل تجربة استخدام للمستهلكين، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل آمن في ظل الظروف الحالية.

وضم متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery لعبة Mobile Legends: Bang Bang الشيقة، بالإضافة الي تطبيقات التسوق الالكتروني MAF Carrefour و Noonاللذان يقدمان العديد من المنتجات والسلع لآلاف المتسوقين بمجرد اتباع خطوات سهلة وبسيطة. ولن تكتمل الاحتفالات بالعام الجديد الا بوجود تطبيق Anghami الشهير للاستماع الي الأغاني والموسيقى بدون توقف.

وفي هذا السياق، علق السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، قائلاً: "نعمل في هواوي على تقديم تجربة مستخدم سلسلة ومتكاملة، حيث اننا نوفر للمستخدمين أعلي الخدمات تطوراً. ولهذا نحن متحمسون لانضمام العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية لتوفير تطبيقاتهم على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery بجانب المطورين ايضاً الذين انضموا لمنصة خدماتنا Huawei Mobile Service (HMS). واحتفالاً بالعام الجديد، توفر خدماتنا فرصة للمستخدمين للاستمتاع سوياً بأوقاتهم مه الحفاظ على سلامتهم."

وأصبح متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم في وقت قصير ليضم أكثر من 96 ألف تطبيق مدمج مع HMS Core، وما يزيد عن 490 مليون مستخدم نشط عالميًا. كما حقق متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery 261 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، كما نجحت هواوي في استقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم لمنصة خدماتها Huawei Mobile Services (HMS).