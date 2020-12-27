استقرار سعر الدولار اليوم الأحد ..ويسجل 15.64 جنيه بـ"البنك الأهلى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأحد 27-12-2020، استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أول أيام الأسبوع الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

وفي سياق متصل بدأت أسعار الغاز فى التعافى مجددا بداية من شهر يوليو محقق قفزة نسبتها 60٪ حيث ارتفع السعر فى السوق الأوروبي إلى نحو 4 دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية، وفى السوق الفورى فى منطقه شمال شرق آسيا إلى 5 دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية وفى الولايات المتحدة إلى 2.3دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية ويعود ذلك إلى انتعاش الطلب فى عده أسواق مستهلكه كبرى فى مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا مدفوعة بنمو الطلب فى قطاع الكهرباء بسبب ظروف الطقس الحار وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الثالث من عام 2020.

كما عزز من تعافى الأسعار أيضا تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لغاز الطبيعى المسال فى استجابة للتداعيات التى سببتها الجائحة لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.