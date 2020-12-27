شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 27-12-2020 في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى من الثروة الحيوانية وهو ما تعكس على الواردات المصرية من اللحوم وخاصة السوداني والبرازيلي، حيث رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية منها نحو 179 مليون و260 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 203 مليون و603 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمة نحو 33 مليون و343 الف دولار.