شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% رابحاً 17.77 نقطة ليصل إلى مستوى 8720.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.91% رابحاً 408.08 نقطة ليصل إلى مستوى 21765.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.5 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 141 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.78%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 4.89%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 4.87%، فيما تراجع 45 سهماً على رأسها سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.40%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 1.08%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 1.01%، فيما تصدر سهم "ملاذ للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أيان للاستثمار، لمساهميها عن تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع ملاك الحصص غير المسيطرة والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.