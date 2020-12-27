شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل باستثناء صعود "رئيسي 50" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشر رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% خاسراً 5.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5563.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.880 نقطة ليصل إلى مستوى 6081.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4543.95 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4623.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 92.3 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3245 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع التأمين الاستهلاكية بنسبة 1.45%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.32%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 5.65%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5.36%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.55% يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 4.08%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة أسس القابضة، بيع شركة تابعة حق انتفاع قسيمة مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 1.3 مليون دينار كويتي، وتم الانتهاء من إتمام الصفقة والتنازل عن حق الانتفاع المملوك سابقاً للشركة، منوهة إلى أن هذا البيع سيؤدي إلى زيادة بند الموجودات المتداولة بمبلغ 1.3 مليون دينار كويتي، وانخفاض بند موجودات غير متداولة متحفز بها للبيع بمبلغ 200 ألف دينار كويتي، وتقييد ربح خلال فترة الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر بمبلغ 1000 ألف دينار كويتي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وتمت الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2021، والموافقة السنوية على السياسات والإجراءات.