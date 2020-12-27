شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد.. والطماطم بـ1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق الخضروات المصري يشهد استقرارا مع نهاية العام الحالى نظرا للجهود التي قدمتها الدولة خلال الفترة الماضية في التنمية الزراعية وهو ما انعكس على الأسعار لجميع أصناف الخضروات.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الأحد 27-12-2020 في سوق العبور للجملة، استمرار أسعار البطاطس، كما كانت عليه وتتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيه للكيلو فيما سجلت أسعار الطماطم في سوق العبور 1.5-4 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو، وترواحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، وكيلو الباذنجان الرومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان العروس الأبيض سجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان العروس الأسود من 2-3 جنيهات للكيلو.