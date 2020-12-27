شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات.. وانخفاض اليورو والدينار الكويتى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 27-12-2020، تباينا ما بين الاستقرار والانخفاض، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أول أيام الأسبوع الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما انخفض سعر صرف اليورو لـ 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل سجلت واردات مصر من السلع الزراعية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 500 مليون و243 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 642 مليونا و881 ألف دولار فى شهر سبتمبر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 142 مليونا و638 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح كانت على رأس قائمة التراجع، حيث بلغت قيمتها نحو 282 مليونا و720 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 337 مليون و957 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 55 مليونا و237 ألف دولار، كما تراجعت الواردات المصرية من البرقوق وبلغت 3 ملايين و169 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و461 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ مليون و292 ألف دولار.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.18 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.50 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.