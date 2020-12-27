شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 4 أسهم في بورصة البحرين واستحواذ "جي اف اتش" على الأغلبية بـ"آسيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحاً 2.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 937 ألف سهم بقيمة 123.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.85% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.66% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.29% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.16%.

وفي سياق متصل أعلنت سنتر لين بارتنرز، وهي شركة استثمارية خاصة رائدة تركز على الاستثمار في الشركات الخاصة والائتمان الخاص في السوق المتوسطة في أمريكا الشمالية، أنها دخلت في شراكة مع فريق رأس المال الاستراتيجي (استراتيجيك كابيتال غروب) في إنفستكورب، ولم يتم كشف التفاصيل المالية للصفقة.

وتوفر الشراكة مع إنفستكورب لـ"سنتر لين بارتنرز" رأس المال الاستراتيجي الطويل الأجل لمواصلة استراتيجيتها الناجحة للاستثمار في الديون والأسهم العائدة لشركات متوسطة في أمريكا الشمالية.

وفي سياق آخر مجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة آسيت مانيجمنت، المملكة المتحدة (روبوك)، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا، منوهة إلى أن شركة روبوك، تدير أصول بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار جنيه استرليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربع.

وفي سياق منفصل أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد 7 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.