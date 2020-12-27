شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض البلطى المزارع ليتراوح بين 14-18جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-12-2020 انخفاضا في أسعار السمك البلطي المزارع بحسب الأسعار المعلنة فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت أسعار البلطى المزارع "1" بين 16-18 للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار البلطي المزارع 2، 14-15 جنيها للكيلو مقابل 14.5-15.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.
وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42 ، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، أسعار، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" بين 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10– 20 جنيها.
وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.
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