شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: وليد عباس مشرفا على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى الدكتور مهندس وليد عباس عبد القوى عثمان، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عمله. ونص قرار وزير الإسكان، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه من تاريخ صدوره.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: وليد عباس مشرفا على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.