شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10701 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12925 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4109 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2049 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2970 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهم شركة العبور للاستثمار العقاري، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، مليون سهم، 23.7 ألف سهم، 2735 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 87.6 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 140 ألف سهم، 403سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 2.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 66 سهم، 12 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 25 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة عامر القابضة، 2208 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 90.1 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مستشفي كليوباترا، توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب (شركة ألاميدا) في مصر، واندماج تشغيل المستفيات والمراكز الطبية، والتي تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر منها مستشفى السلام الدولي في المعادي، ودار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، والسلام الدولي في القطامية، متوقعة إتمام الصفقة وبدء عملية التشغيل في النصف الأول من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناءً على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل، وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية، وتعتزم الشركة سداد ثمن الصفقة على طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، ويتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادرة رأسمال كليوباترا.

وأشارت الشركة، إلى أنه من المقرر عند إتمام الصفقة، أن يصبح فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباترا مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، توقيع عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 146.4 مليون جنيه، وبعد إتمام الصفقة ستنخفض حصتها في شركة توتال إيجيبت من 7.98% إلى 6.38%.