شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر يفتتح مقرى الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجى لمكتب تموين بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة 222 عمارة بمركز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز فهمى، مدير عام الإدارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبد الرحمن عبد الفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس امناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.