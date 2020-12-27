أسعار الدواجن اليوم.. 23 جنيها للكيلو الحى و30 جنيها للمجمدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-12-2020 مستقرة في السوق المحلى سواء الدواجن الحية أو المجمدة والمصنوعة محليا.
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن استقرار الأسعار في السوق يأتى بفضل زيادة الإنتاج المحلى خلال العام الحالى حيث يتراوح سعر الكيلو من الدواجن الحية في المزرعة بين 19-20 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صناعة الدواجن فى تحسن مستمر بفضل ما وفرته الدولة من فرص استثمارية بوضع خريطة استثمارية لمشروعات الثروة الداجنة وفتح مجازر جديدة وهو ما ساهم في طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة أو المصنوعة محليا، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن الإنتاج المحلى من البيض أدى إلى الاكتفاء الذاتى وزيادة المعروض وهو ما انعكس على الأسعار حيث تنتج المزارع المصرية في الوقت الحالي ما يزيد عن 14 مليار بيضة سنويا، موضحا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها.
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