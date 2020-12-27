شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذات مرتقبة على عدد من الشركات المدرجة بسوق الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تترقب الشركات المدرجة بسوق الكويت المالي عدداً من الاستحواذات من تحالفات استثمارية خليجية وأجنبية بالتعاون مع مستثمرين محليين وبحصص مسيطرة.



وتستهدف التحالفات الشركات التي لا تحظى بسيطرة من كبار الملّاك فيها بهدف تطويرها وتغيير نشاطها وضخّ سيولة جديدة فيها، حيث توجد رغبة لدى بعض المجموعات التي خرجت من السوق في السنوات الماضية بالعودة بتحالفات جديدة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وسيتم ترقّب أرباح السنة الحالية التي ستكون مؤثرة في شأن كثير من الميزانيات، وكذلك أسعار التقييم، مما سيسهل عملية السيطرة وبكلفة معقولة.

ومؤخراً، بدا واضحاً أن العديد من المجموعات الاستثمارية في السوق التي لديها شركات كثيرة مدرجة باتت تقلّص نشاطها وتجمع أوراقها في كيان أو اثنين، وتتخارج من الرخص الباقية التي باتت تمثّل عبئاً كبيراً عليها في التشغيل والإدارة من دون نشاط يُذكر.

وتمت فعلياً عمليات تسييل للملكيات في بعض الشركات المدرجة قابلها سيطرة من مستثمرين خليجيين، ومن أبرز الشركات التي تمت السيطرة عليها أخيراً هي الشركة الكويتية السورية القابضة، حيث تملّك فيها رجل الأعمال الإماراتي سالم الحوسني أكثر من 51.8%.

وبالفعل هناك شركات أخرى محسوبة على مجموعات استثمارية بنسبة تتراوح بين 10 و20% سيتم التخلص منها تدريجياً لانعدام الفائدة التشغيلية أو تراجع الأنشطة والأعمال التي كان يتم استخدامها لأجلها.