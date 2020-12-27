شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي 43% في نوفمبر على أساس شهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات جمركية، ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي بـ 43% في نوفمبر الماضي، مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يومياً.

وزادت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2% على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة 13 ضعفاً في نوفمبر على أساس سنوي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.

وبلغت واردات الصين من النفط الأميركي نحو 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878.839 ألف برميل يومياً ارتفاعاً من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر.

ويأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر البالغ 3.9 مليون طن.

وكشفت البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وتعتبر السعودية وروسيا متقاربتين لكي تصبحا أكبر مورد نفط للصين في 2020، إذ يعزز البلدان صادرات الخام إلى القوة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا الضرر بالطلب العالمي على النفط في العام الجاري.

وشحن العراق الذي يحتل المركز الثالث بين الموردين 5.098 مليون طن من النفط إلى الصين أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يومياً، فيما بلغ إجمالي الكمية في أول أحد عشر شهراً من العام 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21% فوق مستوى نفس الفترة قبل عام. ولم تتلق الصين أي نفط من فنزويلا مجدداً بحسب ما تكشفه البيانات.