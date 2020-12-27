شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: 48% زيادة بتسليم المنازل المدعومة حتى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع متوسط أعداد الأسر في السعودية، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57%، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي.

وتجاوز أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج "سكني" خلال العام الجاري 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

وبلغ متوسط، الذين سكنوا منازلهم بحسب "سكني" 11,200 أسرة شهريا بعد أن كانت تقدر بـ7,500 أسرة خلال 2019.

واستفادت 37,379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14,741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر، التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356,808 أسر، منها 122,731 أسرة سكنت منازلها.

وبلغ مجموع أعداد الأسر المستفيدة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة نحو 112,628 أسرة.

وتجاوزت حجوزات مستفيدي "سكني" للوحدات السكنية تحت الإنشاء 83 ألف وحدة، وتم إصدار 89273 عقدا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى 71903 أسر استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، أغلبيتهم استفادوا من البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية.

وتجاوز إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "سكني" أكثر من مليون أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي وفرها البرنامج منذ انطلاقه في 2017 حتى نوفمبر 2020.

وتنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إضافة إلى "الإسكان التنموي" وضريبة التصرفات العقارية، بينها أكثر من 402 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية بنسبة تصل إلى 100%.

وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، مؤخرا، إطلاق مشروع "النخبة" الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

والخطوة تأتي في إطار استمرار الجهود لضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار.

ومشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، على مساحة 500 ألف متر مربع ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال.