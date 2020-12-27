شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن اكتمال خطتها التمويلية بقيمة 220 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح.

وجرى بحسب بيان للمركز، تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى استحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل:"التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، إضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

وأعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.

وبلغ حجم الطلبات على الإصدار الأخير 11.72 مليار ريال ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

وارتفعت أدوات الدين الصادرة من الحكومة السعودية إلى مستويات قياسية بنهاية أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد تعافيها من التراجعات التي سجلتها في منتصف مارس إبان الاضطراب العالمي الذي ضرب أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة من جراء جائحة كوفيد - 19.

ودفع إقبال المستثمرين المؤسسيين الدوليين بخمس أدوات الدين السيادية للحكومة السعودية كي تتداول فوق 120 سنتا للدولار بنهاية الشهر الماضي، محققة مكاسب رأسمالية في نطاق بين 21.5% و36.6% مقارنة بقيمتها الاسمية.

ومؤخرا، وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريـال.