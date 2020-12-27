شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً في مصر 817 جنيها للجرام، وذلك على خلفية استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1866 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 700 جنيه

عيار 21 سجل 817 جنيها

عيار 24 سجل 934 جنيها

الجنيه الذهب 6512 جنيها

أونصة الذهب 1866 دولارًا

وبشأن مستقبل الذهب قال، عطية لمعى، أحد صناع الذه، إن سعر الذهب سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط فى ظل مناخ عالمى متغير بصورة مستمرة حتى نهاية 2021، مشيرا إلى أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى إنجلترا، خلق حالة من الفزع فى الأسواق العالمية، الأمر الذى أدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة للذهب بالنصف الثانى من ديسمبر 2020.

وأشار إلى أن خطة التحفيز الأمريكية ربما تدفع الذهب إلى أن يشهد تغيرات عدة خلال الفترة القادمة، لأن المستثمرين فى أسواق المعادن الثمينة يتأثرون بأى قرارات تتعلق بالاقتصاد الأمريكى، حتى طلبات التوظيف وطلبات إعانات البطالة إذا شهدت أى ارتفاع فإن ذلك يتم ترجمته من قبل المراقبين لسوق الذهب بأنه مؤشر اقتصادى سلبى، وهنا يتجه الجميع لشراء الذهب وهذا يؤدى إلى حدوث ارتفاعات فى أسعار المعدن الأصفر.

وعن وضع المبيعات فى سوق الذهب بمصر أوضح أن سعر الذهب فى مصر بعد تسجيله مستويات كبيرة ومرتفعة، فإن المستهلك يعزف عن شراء الذهب، وإذا قارنا وضع مبيعات الذهب هذا العام قياسا عن العام الماضى، فإن مبيعات الذهب سجلت تراجعات كبيرة خلال عام 2020، لأننا فقدنا شريحة كبيرة من المستهلكين،وكذلك عدم وجود حفلات زفاف أدى أيضًا إلى تراجع الطلب على الذهب.