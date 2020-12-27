“مصادر” تكشف عن موعد توطين مهنة المحاسبة !

المناطق - الرياض

أوضحت مصادر أن تاريخ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنة المحاسبة يبدأ في أول ذي القعدة 1442، أي بعد 170 يوماً.

وأوضحت المصادر أن الوزارة صنفت مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 19 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة وتشمل مهن: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخيلة، مدير الإدارة العامة للمراجعة.

كما تشمل : “رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية.”

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوية سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن المحاسبية مثل (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تغيير المهنة، رخص العمل للمهنة آلياً للمنشأة) بالإضافة إلى عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين وفق النظام.

كما شددت الوزارة على أنها ستوقع العقوبات النظامية لأي تحايل في حالة ضبط أي عامل في المنشأة يمارس أياً من المهن المحاسبية المستهدفة بمسمى مهني آخر، يختلف عن المسمى المدون في رخصة العمل.