شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تتخطى تحديات اتفاق «بريكست».. ماذا بعد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن اتفاق التجارة الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد انفصال الجانبين يتجاوز اتفاقه مع كندا، مستشهدة بما وصفته بنسخة كاملة من الاتفاق. ولكن التحديات أمام لندن كبيرة.

وقالت الهيئة: إن الوثيقة المكونة من 1246 صفحة تتضمن نحو 800 صفحة من الملاحق والهوامش، مضيفة: إن صفحات النص القانوني ستحدد كل جانب من جوانب التجارة بين الطرفين.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف يوم الخميس اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه اتفاق تجارة حرة «ضخم» على غرار ما تم بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وحث بريطانيا على الخروج من الانقسامات الناجمة عن استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وأضاف تقرير «بي.بي.سي» أن أحد الملحقات كشف عن تسوية متأخرة بشأن السيارات الكهربائية. وعرض الاتحاد الأوروبي إعفاء كاملاً من الرسوم فقط لتلك السيارات البريطانية المصنوعة في الأغلب من مكونات أوروبية. وقالت «بي.بي.سي»: إن ذلك سيتم الآن على مراحل على مدى ست سنوات، لكنه أقل سخاء مما طلبته بريطانيا.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك التزاماً واضحاً بعدم خفض المعايير المتعلقة بالبيئة وحقوق العمال وتغير المناخ عن تلك الموجودة حالياً وآليات إنفاذها.

لكنها أضافت: إن للجانبين الحق في «إعادة التوازن» إلى الاتفاق إذا كانت هناك «اختلافات كبيرة» في المستقبل يمكنها «التأثير على التجارة».

وأبرمت بريطانيا الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، قبل سبعة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

وسيحافظ الاتفاق على وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك من دون رسوم أو حصص، لكنه لن يمنع مواجهة الطرفين متاعب اقتصادية واضطرابات ناجمة عن عملية الانفصال.

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير/ كانون الثاني، لكنها تمر منذ ذلك الحين بمرحلة انتقالية ظلت بموجبها قواعد التجارة والسفر والأعمال من دون تغيير حتى نهاية هذا العام. وسيناقش البرلمان البريطاني الاتفاق ويصوّت عليه في 30 ديسمبر/ كانون الأول، قبل يوم واحد فقط من انقضاء الفترة الانتقالية.

إجراءات التوقيع

ويبدأ الاتحاد الأوروبي الإثنين إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن الخميس وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه على الدول الأعضاء الجمعة بنسخته الإنكليزية فقط.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أنّ «الاتّفاق سيخضع للتدقيق بحلول الإثنين لتحديد ما اذا كان ينطوي على مسائل خفيّة يمكن أن تثير مشاكل».

ومن المقرّر أن يجتمع السفراء مجدّداً الإثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء تمهيداً للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

ويتعيّن على الدول الأعضاء الموافقة على النصّ والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء كي يتسنّى نشره في الجريدة الرسمية للاتّحاد الأوروبي الخميس ما يتيح دخوله حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدّة شهرين بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسمياً.

وناقش السفراء خلال اجتماعهم الجمعة سبل التصدّي للطريقة «العدوانية جداً» و«الشعبوية جداً» التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق بريكست والاتفاق التجاري.

وقال الدبلوماسي إن «الاتحاد الاوروبي سيذكّر بما يتضمّنه الاتفاق وبالطريقة التي تمّ بموجبها الدفاع عن مصالح الاتّحاد الأوروبي ضدّ مخاطر المنافسة غير العادلة وبما يتيح الاتفاق ولا يتيح تجنّبه لأنّ المملكة المتحدة تغادر السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي».

تحديات بعد الاتفاق

وبعد الارتياح الذي أثاره التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام تحديات تمليها الحقبة الجديدة التي تقبل عليها كدولة خارج نطاق القواعد الأوروبية.

تنتظر البريطانيين تغيرات كثيرة مع خروج المملكة المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر الساعة 23.00 بتوقيت جرينيتش من السوق الأوروبية الموحدة، لكن الأسوأ جرى تجنبه بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي في أعقاب مفاوضات أثارت جدلاً واسعاً، والذي من شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين.

في رسالة مصوّرة، رفع رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام شجرة الميلاد في مقر رئاسة الوزراء في لندن مئات الصفحات التي تشكّل الاتفاق وقدّمها على أنها «هدية صغيرة» للعيد.

وقال رئيس الوزراء المحافظ الذي فاز في انتخابات قبل عام بناء على وعده ب«تنفيذ بريكست»، إنّ «هذا اتفاق يوفّر اليقين للشركات والمسافرين ولجميع المستثمرين في بلادنا اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير».

وكانت المملكة مستمرة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بدأت مع خروجها رسمياً منه في 31 كانون الثاني/يناير.

انتصار لجونسون

يشكل الاتفاق انتصاراً لبوريس جونسون الذي شهدت شعبيته تراجعاً على مدار العام؛ بسبب إدارته المضطربة لأزمة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 70 ألف شخص في المملكة المتحدة، بينما كان يستعد لإنهاء ملف بريكست.

ومع اصطفاف الآلاف من مركبات نقل البضائع والمخاوف من نقص المنتجات الطازجة، منح الاضطراب الناجم عن إغلاق حدود نحو 50 دولة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الموانئ الفرنسية والبلجيكية والهولندية، صورة عامة عمّا قد ينتظر البريطانيين في حال إخفاق مفاوضات بريكست مع بروكسل.

وقدم المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه الاتفاق الجمعة إلى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين استقبلوه بشكل «رصين»، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أنه «لم يكن هناك فرح كبير، لأن الطلاق ليس خبراً ساراً».

ومن المزمع تنظيم اجتماع جديد لبدء مسار توقيع الدول الأعضاء على المشروع. ويجب أيضاً أن يقرروا تطبيقه بشكل مؤقت لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة عليه قبل مطلع 2021.

من الناحية البريطانية، دُعي النواب إلى العودة من العطل لمناقشة النص اعتباراً من الأربعاء. ولا يبدو أن تبنيه سيواجه عراقيل، خاصة وأن حزب العمال المعارض ينوي دعمه.

«ارتياح» في صفوف الصيادين الفرنسيين

بالنسبة إلى صحيفة التايمز، يشكل الاتفاق «مصدر ارتياح أكثر من كونه مصدر احتفال». فعلى البرغم من أنه يعدّ «إنجازاً رائعاً»، فإنّ «الخاتمة لا تزال بعيدة لبوريس جونسون. فالآن بعدما أوفى بوعده بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التحدي هو في إنجاح ذلك»، وفق الصحيفة.

وحذّرت صحيفة الجارديان بأن «تجنّب السيناريو الأسوأ هو إنجاز مثير للشفقة. جونسون لا يستحق الثناء على تجنبه لكارثة كانت قريبة جداً؛ لأنه كان يتجه نحوها بحماس».

ويتيح الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق التجاري لدولته العضو السابقة وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو كوتا إلى سوقه الضخم الذي يحوي 450 مليون مستهلك.

غير أنّ هذا الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة؛ إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية للمانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب؛ لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة أيضاً ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.

وفيما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظلّ شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى حزيران/يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم.

لم يخف ممثلون للصيادين الأوروبيين إحباطهم من التسوية، لكن مدير اللجنة الوطنية للصيادين البحريين الفرنسيين جان-لوك هال يوفر رأى أن الاتفاق على الرغم من كل شيء يشكل «ارتياحاً لأن خطر عدم التوصل إلى صفقة كان كبيراً وكان سيمثل كارثة للصيادين الفرنسيين».

من الجانب البريطاني، يوجد شعور ب«الإحباط والغضب»، كما أكد مدير اتحاد الصيادين باري ديس لوكالة «بي آي»، معتبراً أن «بوريس جونسون أراد اتفاقاً تجارياً شاملاً وكان مستعداً للتضحية بالصيد».

«تورنغ» بدل «ايراسموس»

وقال دبلوماسي أوروبي «لا يجب إساءة تقدير حجم الصدمة الاقتصادية التي ستتعرض لها المملكة المتحدة». وأضاف أنه بالنسبة للقطاع المالي، المهم جداً للاقتصاد البريطاني، «فالواقع سيكون على المدى المنظور، اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي أو العزلة».

على الرغم من ذلك، فإن الاتفاق لا يمنع إدخال ضوابط جمركية وإجراءات إدارية تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة إلى الشركات المعتادة على التعاملات السريعة.

وصارت من الماضي الحركة الحرة التي تسمح للأوروبيين بالمجيء للعمل في لندن أو للبريطانيين لقضاء الوقت الذي يريدون في الاتحاد الأوروبي. كما تغادر لندن بفعل الاتفاق برنامج التبادل الجامعي «ايراسموس» ليحل مكانه برنامج الان تورنغ، على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير.

وتعهد جونسون بمستقبل مشرق للبريطانيين تتيحه إمكانية عقد اتفاقات مع القوى الكبرى بحرية بعيداً عن الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن لم تبرم بريطانيا غير اتفاقين مع سنغافورة واليابان، ولا يزال تحقيق تلك الرؤيا بعيد المنال، لا سيما مع عدم إبرام الاتفاق التجاري الواسع مع الولايات المتحدة الذي تعهد به دونالد ترامب.

واعتبر الدبلوماسي أن تنفيذ الاتفاق سيشكل «اختبار ثقة» تضعضعت بعد أشهر طويلة وصعبة من المفاوضات. (وكالات)

واشنطن تريد تعزيز العلاقات عبر الأطلسي أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها «للعمل على تعزيز العلاقات عبر الأطلسي» مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في آن معاً، وذلك غداة توصل بروكسل ولندن لاتفاقية بشأن التبادل التجاري الحر ستغيّر بشكل عميق طبيعة العلاقة بين الطرفين. وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق تاريخي بشأن بريكست. الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجميع لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي في الأعوام المقبلة». ومجلس الأمن القومي هو جهاز تابع للبيت الأبيض ويلعب دوراً محورياً في صياغة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. منذ وقت طويل، يَعد المسؤولون البريطانيون المدافعون عن بريكست بتحقيق تقارب تجاري مع أكبر قوة اقتصادية في العالم لتعويض الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وبدا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حليفاً مثالياً لتحقيق هذا الهدف، لاسيما أنه لا يخفي دعمه لبريكست وتربطه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. لكن اعتباراً من 20 يناير/كانون الثاني، سيغادر ترامب البيت الأبيض وستضطر الحكومة البريطانية لمحاورة خلفه جو بايدن الذي يريد معالجة الأضرار التي سببها سلفه، لاسيما على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. (أ.ف.ب)