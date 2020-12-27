شكرا لقرائتكم خبر عن 24.1 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 11 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد قطاع الطيران في دبي توسعاً مستمراً منذ بدء أزمة فيروس «كوفيد-19»، حيث واصل تسجيل مستويات نمو قوية منذ استئناف حركة الطيران بعد فترة الإغلاق الذي سببه الوباء.

وسجل مطار دبي الدولي منذ أن استأنفت دبي السياحة الدولية في 7 يوليو 2020 حتى نهاية شهر نوفمبر 5.65 مليون مسافر.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن عدد المسافرين في دبي سجل ارتفاعاً بنسبة 8% إلى 1.58 مليون مسافر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك مقارنة مع 1.46 مليون مسافر خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

وصل أعداد المسافرين في مطارات دبي خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2020 إلى 24.1 مليون مسافر، وفقاً لبيانات «الهيئة».

حركة الطيران

واستعاد قطاع الطيران في دبي زخمه تدريجياً، ولاسيما مع عودة القطاع في يوليو، ثم تجاوزت حاجز المليون مسافر في سبتمبر. ووصلت حركة الطيران في مطاري دبي وآل مكتوم الدولي خلال 11 شهراً إلى 191 ألف حركة طيران، منها 166.6 ألف حركة في مطار دبي، و24351 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وارتفعت حركة الطيران في مطار دبي بنسبة 3% إلى 16255 حركة في نوفمبر، مقارنة مع 15800 رحلة في أكتوبر، وسجل مطار آل مكتوم نمواً بنسبة 12% إلى 2337 حركة، مقارنة مع 2078 حركة في أكتوبر.

حركة الشحن على صعيد حركة الشحن الجوي، سجلت مطارات دبي من يناير حتى نوفمبر 2020 نحو 1.83 مليون طن، منها 1.65 مليون طن في مطار دبي، و181 ألف طن في مطار آل مكتوم الدولي.

وسجل مطار دبي الدولي نحو 179 ألف طن في نوفمبر، كما سجل مطار آل مكتوم نحو 162 ألف طن خلال الفترة ذاتها.

4 ناقلات جديدة

استقبلت مطارات دبي، رحلات طيران مجدولة ل 4 شركات طيران جديدة، شركة منها في فبراير، وشركتان في سبتمبر، وشركة في نوفمبر.