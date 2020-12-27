شكرا لقرائتكم خبر عن وليد شمّا.. التنفيذي السابق في «مورجان ستانلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وليد شمّا، هو مدير تنفيذي سابق في مؤسسة «مورجان ستانلي» المالية، حيث كان يشغل منصب المدير العام المشارك لشبكة مورجان ستانلي العالمية، ورئيس مجلس إدارة «مورجان ستانلي إنترنشيونال». عمل شمّا عضواً في لجنتي الإدارة والتشغيل في المؤسسة المالية العالمية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2012، أعلنت الشركة داخلياً عن تقاعد شمّا ليصبح مستشاراً أولاً في المؤسسة.

وبين سبتمبر/أيلول عام 2007 وديسمبر/كانون الأول من عام 2009، شغل وليد شمّا منصب الرئيس المشارك في «مورجان ستانلي»، حيث أشرف على أعمال وعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية للمؤسسات في الشركة، متخذاً من لندن مقراً له.

وفي الوقت الحالي يعمل شمّا مستشاراً خاصاً لرجل الأعمال الروسي إيغور سيتشين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» النفطية، كما أن شما يشغل رئيس المجلس الإداري لشركة النفط الروسية، وعضو في مجلس الإشراف على «روسنفت بنك».

ولد شمّا في لبنان في 12 أبريل/نيسان عام 1954، ويحمل 3 جنسيات: اللبنانية والبريطانية والأمريكية. تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1976، وفي نفس العام هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليحصل على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية الدراسات العليا الأمريكية للإدارة الدولية في عام 1977.

انضم شما إلى مؤسسة «مورجان ستانلي» المصرفية عام 1993، ليشغل منصب رئيس أسواق رأس المال في الولايات المتحدة. وفي عام 1996، تمت ترقيته لشغل منصب رئيس خدمات أسواق رأس المال على مستوى العالم. وفي عام 2001، توسعت مسؤوليات شمّا لتشمل الإشراف على القسم العالمي التمويل بالقروض، أما في عام 2002، فأسس وأدار مجموعة أسواق رأس المال العالمية في المؤسسة، والتي جمعت بين أنشطة أسواق رأس المال والأسهم وخدمات الديون للشركات. وفي عام 2005، عيّن شما، رئيساً عالمياً للخدمات المصرفية الاستثمارية، وفي سبتمبر/أيلول من عام 2007، عيّن رئيساً مشاركاً في «مورجان ستانلي»، وهو المنصب الذي شغله حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2009. وفي عام 2019، أصبح شمّا مستشاراً خاصاً لرجل الأعمال الروسي إيجور سيتشين، ورئيساً للمجلس الإداري في شركة «روسنفت» النفطية.

وقبل انضمامه إلى مؤسسة «مورجان ستانلي» كان شمّا يشغل منصب العضو المنتدب لشركة «كريدي سويس فيرست بوسطن»، وكان آنذاك مسؤولاً عن أسواق رأس المال ذات الدخل الثابت الخاضع للضريبة، ومجموعات التمويل المهيكلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل شما في شركتي «فيرست بوسطن كوربوريشن»، و«بلايث استمان باين ويبر».

تزوج وليد شمّا من كارين زومتوبيل في 12 يوليو/تموز عام 1999، ورزق منها بأربعة أطفال وهم ألكسندرا روزفلت، ووإيزابيلا (إيسي) روزفلت وأنتوني ولوكا يورج.