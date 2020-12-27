شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة لمتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان غدا الاثنين كآخر موعد لتسجيل البيانات وحجز الـ25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل. وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة).

وأوضحت أنه تم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، قالت مى عبدالحميد: يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا) وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهريًا)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.