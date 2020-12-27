شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 210 فلس منخفضا خلال جلسة الخميس الماضي، كما نلاحظ ظهور إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 209.3 بينما مستوى المقاومة هو 211.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط