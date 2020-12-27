شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 31 فلس، حيث استهل جلسة الخميس الماضي عند مستوى32٫30 فلس، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 29٫50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.6 بينما مستوى المقاومة هو 31.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط