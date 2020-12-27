شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 609 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 606.3 بينما مستوى المقاومة هو 613.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط