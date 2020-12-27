شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 602 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية اعادة اختبار السهم لمستوى الدعم الحالي عند 580 فلس كمستوى أول مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى620 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 597 بينما مستوى المقاومة هو 605 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط