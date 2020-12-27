شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 490 فلس، في ظل ظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم الهام عند 460 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 500 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 487.0 بينما مستوى المقاومة هو 492.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط