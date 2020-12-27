شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دباغة الجلود تطالب بوقف استيراد "وجه الحذاء" لمدة 6 أشهر لدعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات بوقف استيراد الفوندى "وجه الحذاء" لمدة 6 أشهر فقط، أسوة باستيراد السيراميك، وذلك من أجل إنقاذ صناعة الجلود من الاستيراد العشوائى.

جاء ذلك على لسان محمد حربى رئيس غرفة صناعة الجلود، وقال لـ"الخليج 365"، أن القطاع يحتاج إلى 6 أشهر فقط ليخرج من كبوته التى يمر بها بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن وقف استيراد الفوندى يعطى مساحة أكبر للمصنعين.

وأضاف أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق، ولا نحتاج لاستيراد هذه الكميات، إضافة إلى أن السوق يعانى من التهريب بصورة كبيرة جدا، حيث ظهرت الكثير من الشكاوى من منتجى الأحذية من زيادة واردات الفوندى حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك مما يؤدى إلى منافسة غير شريفة للمنتج المحلى المثيل.

فى وقت سابق، طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب فى قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندى "وجه الحذاء" وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو لتغطية البند الجمرکی 6907 )، وذلك لمدة 3 أشهر.

وقالت الوزيرة، أن هذا القرار يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.