شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % انخفاضا فى مبيعات الذهب الجملة خلال 2020 بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن فوزى أحد منتجى الذهب فى مصر، تراجع مبيعات الذهب الجملة بنسبة 30 % هذا العام قياسا على عام 2019، مرجعا ذلك إلى هبوط الطلب الاستهلاكى بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصانع شهدت شبه توقف عن بيع الذهب لتجار التجزئة خلال الفترة من منتصف يناير وحتى مايو 2020، وهذه الفترة كانت ذروة جائحة فيروس كورونا، وتوقف تام لحفلات الشبكة والزفاف، وهو ما جعل الطلب يتراجع بصورة كبيرة.
وأشار محسن فوزى، إلى أن تجار التجزئة لم يتمكنوا من شراء الذهب من المصانع المنتجة خلال الفترة المشار إليها وهى منتصف يناير وحتى مايو 2020، لكن السوق تحرك قليلا خلال الفترة من يونيو إلى نهاية أكتوبر 2020.
وقال فوزى" إجمالا هذا العام كان صعب جدا على منتجى الذهب، وكذلك التجار بسبب هبوط الطلب بنسب كبيرة جدا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، لكن نعول على عودة الأمور إلى طبيعتها فى 2021، إذا ما أثبت لقاح فيروس كورونا فعاليته.
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