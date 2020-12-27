شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 6088 نقطة، في ظل استمرار تذبذب المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير مما يعكس حالة الحيرة لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين 6050 او 6200 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,060 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,103 نقطة
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