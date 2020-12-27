شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10538 نقطة، مقتربا من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 10400 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,508 وبين مستوى المقاومة هو 10,568 نقطة