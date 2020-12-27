شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 31٫30 فلس الخميس الماضي، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، و في ظل استمرار تدني كميات التداول طيلة اسبوع الماضي، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 29٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31.1 بينما مستوى المقاومة هو 31.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط