شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى63 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 65 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 61٫50 فلس كمستوى أول ثم 56 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.5 بينما مستوى المقاومة هو 63.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط