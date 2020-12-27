يوباك (UPAC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى335 فلس،لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 320 نقطة، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 410 فلس كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 310 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 320 بينما مستوى المقاومة هو 370 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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