شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يستند على دعم قوي -تحليل صباحي- 27-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 3٫429 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 3٫40 ريال، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة الحالي عند 3٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.41 وبين مستوى المقاومة هو 3.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد